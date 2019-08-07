Son Dakika Haberleri: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

42 dakika önce

Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingo¨l Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.
Jandarma, Bingo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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