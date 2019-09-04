Son Dakika Haberleri: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün so¨zde "Erzurum Eyaleti Kızılagˆac¸ Gu¨cu¨" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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