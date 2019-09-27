Son Dakika Haberleri: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, I·l Jandarma Komutanlıgˆınca, 14 Eylu¨l'de Van kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonunda 5 bo¨lu¨cu¨ tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu etkisiz hale getirildi.

Tero¨ristlerden birinin, Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Artos" kod adlı Bayram Başkala olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, o¨rgütte sabotajcı olarak faaliyet gösterdiği, 2016'da Van mu¨lki sınırlarında (C¸atak- Pervari kara yolu) gu¨venlik korucusu Ali Ogu¨n'ün şehit edilmesi, Jandarma Astsubay Kıdemli C¸avuş Sinan Babacan ve gu¨venlik korucusu Kasım Sancar'ın s¸ehit olduğu 2017'de Van'ın C¸atak ilc¸esinde I·l Jandarma Komutanlıgˆına ait konvoya el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı ile 2017'de Van'ın C¸atak ilçesi Dalbastı Mahallesi (C¸atak-Pervari kara yolu) mu¨lki sınırlarında zırhlı aracın gec¸is¸i sırasında mayın/el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faili olduğu belirlendi.

Ayrıca teröristin, 2015-2018 yıllarında Van-C¸atak, C¸atak-Bahc¸esaray ve C¸atak- Siirt kara yollarında el yapımı patlayıcılarla düzenlenen birçok saldırının faili oldugˆu tespit edildi.

Jandarma, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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