Son Dakika Haberleri: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Van kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:52 Kaynak: AA
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