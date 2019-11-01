Son Dakika Haberleri: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

7 saat önce

KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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