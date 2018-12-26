Son Dakika Haberleri: Gri Listedeki Teröristin Cesedi Bulundu

Gri Listedeki Teröristin Cesedi Bulundu

52 dakika önce İlandır

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri Listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

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Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri Listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

Taşkıran, Diyarbakır, Güncel
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