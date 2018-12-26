Gri Listedeki Teröristin Cesedi Bulundu
52 dakika önce İlandır
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri Listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
Diyarbakır
'ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı
Terör Arananlar listesinde Gri Listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu "Botan" kod adlı Veli Taşkıran
'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:56 Kaynak: İHA
Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı