Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı - Son Dakika

Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı

27.05.2021 14:24

Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında sivil araçlarla sivil kıyafetler giyinerek kendilerini gizleyen ikisi üst düzey 4 PKK'lı teröristten birinin 500 bin liralık Gri listede aranan Selahattin Dede olduğu öğrenildi. Teröristlerin bir süre önce rahatsızlanarak Gara Dağından bir köye geldikleri ve Duhok'ta özel bir hastanede tedavi olduktan sonra tekrar Gara'ya dönerken MİT tarafından adım adım izlendiği belirlendi.

Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarında ikisi üst düzey 4 teröristin öldürüldüğü nefes kesen nokta operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın görüntüleriyle birlikte öldürüldüğünü duyurduğu 4 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Zagros Glort kod adlı Selahattin Dede olduğu öğrenildi. Diğer teröristlerin kimlikleri ise şöyle: Gara Dağı Meyroke Kampı lojistik sorumlusu Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, Gara Dağı cephane ve mühimmat sorumlusu Şoreş kod adlı Anter Fırat ile İran uyruklu Dara kod adlı Babek Ebdiselendeci.

KÖYE SİVİL KIYAFETLERLE GELDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; İkisi yaralı, ikisi de farklı sağlık sorunları yaşayan dört teröristin 3 Mayıs günü köylü kılığına girip Gara Dağından Çemrebotki köyüne sivil kıyafetlerle geldikleri, buradan da sivil araçlarla Duhok'a gittikleri belirlendi.

ADIM ADIM ZİLENDİLER

MİT'in yerel saha istihbaratıyla adım adım izlediği dört teröristin tedavi olmak için Duhok'taki Özel bir hastaneye Irak vatandaşı gibi farklı kimlikle kayıt yaptırarak yatış yaptıkları tespit edildi. Tedavileri tamamlanan teröristler, keşif uçuşlarının olmadığı 20 Mayıs günü yine sivil kıyafetlerle iki sivil araçla tekrar Duhok'tan çıkış yaparak Gara Dağına gitmek için harekete geçti.

ARAÇ DEĞİŞTİRİP GARA'YA GİDECEKLERDİ

Hastaneden çıkış yaptıktan sonra MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal Analiz Başkanlığının yürüttüğü teknik ve fiziki takiple teröristler adım adım, saniye saniye İnsansız Hava Aracıyla izlendi. Duhok'un Amediye ve Kanimasi İlçeleri arasında kalan Mangişke Köyünde dikkat çekmemek için araç değiştirip Irak plakalı iki sivil zırhlı arazi aracına binen teröristler Gara Dağına geçiş yapmak için hareket etti. Araçların bölge halkının da yaşadığı yerleşim alanından uzaklaşması beklendi. Gara eteklerindeki bir vadideki patika yolda ilerleyen araç havadan tek atışlık akıllı güdümlü mühimmatla vuruldu. Dört terörist de olay yerinde ölürken, alev alan araçlar hurda yığınına döndü.

Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı

Toros Dağları, Duhok, Irak, Gara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı - Son Dakika


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