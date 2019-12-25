Grib hastalığının sebebi infulenza virüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Grib hastalığının sebebi infulenza virüsü - Son Dakika

Grib hastalığının sebebi infulenza virüsü

6 saat önce

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Grib hastalığının influenza adı verilen bir virüsten kaynaklandığını söyledi.

Grib hastalığının sebebi infulenza virüsü, System.String[]

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Grib hastalığının influenza adı verilen bir virüsten kaynaklandığını söyledi.

Dr. Mehmet Kendir ilçe genelinde son günlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşları uyardı.

Dr. Kendir gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde son dönemde artan gribal enfeksiyona bağlı sağlık sorunlarından en çok çocuklar, gebe kadınlar ve yaşlıların olumsuz etkilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son günlerde çevremizdeki pek çok insan yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşıyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza adı verilen bir virüsten kaynaklanmaktadır."

Gribe karşı ilk 48 saatte başlanan tedavi daha etkili

Dr. Kendir, grip hastalığının tedavisi ve korunma yollarına yönelik olarak da şunları kaydetti:

"Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak yapılan çalışmalar ile tedavinin olabildiğince erken dönemde başlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir. Hasta kişiler hekim önerisi olmadan ilaç kullanmamalıdır. Hekiminizin reçete ettiği ilaçlara ek olarak yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta kişilerin bulunduğu odanın sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. İnfluenzadan korunmada en etkili yöntem ise aşılanmaktır."

Gribe karşı el temizliği önemli

Bu aylarda C vitamini içeren gıda tüketiminin önemi de değinen Kendir şöyle devam etti:

"Hasta kişilerle tokalaştıktan veya solunum salgıları bulaşmış yüzeylerle temastan sonra göz, burun veya ağza dokunmak bulaşmaya neden olabilir. Çevremizdeki sık dokunulan kapı kolları, telefon ahizeleri gibi yüzeylerin sık sık temizlenmesi önerilir. Ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması hastalıktan korunmaya yardımcı olur. Özellikle soğuk kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korunmak için C vitamininden zengin gıdaları tüketmek gerekmektedir. Çok önemli bir antioksidan olan C vitamini, vücuttan toksik maddelerin atılmasında ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir."

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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