Son Dakika Haberleri: Gribe Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti

Gribe Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti

51 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Gribe Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Milas'ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Buket Bektaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen sınıf arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, merhumenin cenazesi bugün Milas'a bağlı Ören Alatepe Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, 3. Sayfa
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