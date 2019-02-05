Gribe Yenik Düşerek Hayatını Kaybetti
51 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Milas'ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi
öğrencisi Buket Bektaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Buket Bektaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen sınıf arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, merhumenin cenazesi bugün Milas'a bağlı Ören
Alatepe Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:49 Kaynak: İHA
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