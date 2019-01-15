Son Dakika Haberleri: Gribin Düşmanı Kelle Paçanın Fiyatı Cep Yakıyor

Gribin Düşmanı Kelle Paçanın Fiyatı Cep Yakıyor

2 saat önce

Sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle kış aylarının vazgeçilmezi ve gribin düşmanı olan kelle paça çorbası lokantalarda 25 TL'ye satılıyor.

Soğuk havada gribin düşmanı olarak bilinen kelle paça çorbası sakatat fiyatlarındaki artış nedeniyle lokantalarda tabağı 25 TL'ye satılıyor.

Adana'da geçen ay tanesi 25 TL'den 30 TL'ye yükselen koyun kellesi, hayvan kesimi az olduğu zamanlarda 35 TL'ye satılmaya başladı. Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, fiyatı 25 TL'den 30 TL'ye yükselen kellenin fiyatının hayvan kesimi olmadığı zaman 35 TL'ye kadar yükseldiğini belirtirken, 1 TL olan paça fiyatının 2 kat arttığını kaydetti.

"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN VATANDAŞ YİYEMİYOR"

Çelik, kelle paça çorbasının gribe karşı bire bir olduğunu belirterek, "Hayvanların bulunmaması, üretimin az olması fiyatları her geçen gün artıyor. Vatandaşın ilgisi yüksek ama fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Çiğ kelle kazanda sıcak suda haşlanıyor, kılları çıkınca kör bıçakla tertemiz ediliyor sonra pürmüzle yakılıyor" diye konuştu.

1 TABAK ÇORBA 25 TL

Çarşı esnafı temsilcisi Tufan Dönen ise koyun kesiminde zaman zaman kıtlık ve stokçuluk olduğunu, sakatat fiyatlarının yakında et fiyatını geçeceğini belirtti. Dönen, bir tane kelleden 5 tabak çorba çıktığını ancak lokantalarda 1 tabak çorbanın 25 TL'ye satıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:05 Kaynak: DHA

Kadir Çelik, Adana, Ekonomi, Güncel
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