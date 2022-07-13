Efsanevi yarış oyunu Grid Legends'ın Amazon Prime Gaming ile ücretsiz verileceği duyurulmasının ardından Grid Legends'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Grid Legends sistem gereksinimleri neler? Grid Legends kaç GB? İşte detaylar…

GRID LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Grid Legends'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3 2130 veya AMD FX 4300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 950 veya AMD RADEON RX 460 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i5 8600k veya AMD Ryzen 5 2600x işlemci, 16 GB RAM ve Nvidia GTX 1080 veya AMD RX590 ekran kartı ihtiyaç duyulmaktadır.

Grid Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11

İşlemci: Intel i3 2130 veya AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD RADEON RX 460

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Grid Legends Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11

İşlemci: Intel i5 8600k veya AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080 veya AMD RX590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Grid Legends Kaç GB?

Grid Legends'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.