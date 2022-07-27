Grid News Kolorado Nehri'ndeki Kuraklık ABD'nin Yasal Olarak Uğraşmak Zorunda Olacağı İlk İklim Felaketi - Son Dakika
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Grid News Kolorado Nehri'ndeki Kuraklık ABD'nin Yasal Olarak Uğraşmak Zorunda Olacağı İlk İklim Felaketi

27.07.2022 17:18
Grid News Kolorado Nehri'ndeki Kuraklık ABD'nin Yasal Olarak Uğraşmak Zorunda Olacağı İlk İklim Felaketi

Grid News, Colorado Nehri'nde mevcut kuraklık eğiliminin devam etmesi durumunda hükümet yetkililerinin yasal olarak ele alması gerekecek nadir iklim felaketlerinden biri olacağını belirtti.

Grid News, Colorado Nehri'nde mevcut kuraklık eğiliminin devam etmesi durumunda hükümet yetkililerinin yasal olarak ele alması gerekecek nadir iklim felaketlerinden biri olacağını belirtti.

NEW YORK, 26 Temmuz (Xinhua) -- Grid News Pazartesi günü, yedi ABD eyaleti ve Meksika'nın bir bölümü boyunca 40 milyon insan için bir su kaynağı olan Colorado Nehri'nin hızla kuruduğunu ve ülkenin kelimenin tam anlamıyla görmezden gelemeyeceği belkide ilk iklim değişikliği etkisini ortaya koyduğunu bildirdi. "Bunda başarısız olma seçeneğimiz yok" diyen Çevre Savunma Fonu'nun kıdemli su programı yöneticisi Christopher Kuzdas sözlerini, "Biraraya gelip sistemi iklim değişikliği altında farklı şekilde idare etmenin ve yönetmenin bir yolunu bulmalıyız, yoksa Güneybatı için feci sonuçları olacak ve ben bunu abartmıyorum" diyerek tamamladı.

Grid News, Colorado Nehri'nde mevcut kuraklık eğiliminin devam etmesi durumunda hükümet yetkililerinin yasal olarak ele alması gerekecek nadir iklim felaketlerinden biri olacağını belirtti. Yüksek Mahkeme'nin, Çevre Koruma Ajansı'nın enerji santrallerinden kaynaklanan emisyonları düzenleme yetkisini sınırladığına ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yasal iklim gündeminin zorlu bir Kongre'de durdurulduğuna değinilen haberde, "Ancak Colorado'nun kullanımını kontrol eden 1922 anlaşması ve bununla birlikte azalan kaynakları ele almak için yapılan daha yeni yasal planların, nehir akışı ve göl seviyesi düştükçe su kullanımı kesintilerini zorunlu kıldığı" ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Grid News Kolorado Nehri'ndeki Kuraklık ABD'nin Yasal Olarak Uğraşmak Zorunda Olacağı İlk İklim Felaketi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Grid News Kolorado Nehri'ndeki Kuraklık ABD'nin Yasal Olarak Uğraşmak Zorunda Olacağı İlk İklim Felaketi - Son Dakika
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