Griezmann 3. kez baba oldu! İlginç gerçek herkesi şaşkına çevirdi

İspanyol devi Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın 3. çocuğu dünyaya geldi. 30 yaşındaki futbolcunun çocuklarına ilişkin bir detay ise çok konuşuldu.

3 ÇOCUĞU DA 8 NİSAN'DA DOĞDU

Eşi Erika Choperena'dan daha önce iki çocuğu bulunan Griezmann'ın baba olmasından daha çok dikkat çeken konu ise çocuklarının doğum tarihi oldu. Çünkü, Griezmann'ın 2016'da dünyaya gelen ilk çocuğu Mia ve 2019 doğumlu Amaro da, üçüncü çocuk Alba gibi 8 Nisan tarihinde doğdu.