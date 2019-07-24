Griezmann, De Jong ve Neto'nın Barselona'daki İlk Etkileri Üzerindeki Etkileri
1 saat önce
Oyun, Katalan devi için ilk kez sahneye çıkan yaz imzalarının beğenisini gördü. Barcelona'nın Japonya turu sırasında sezon öncesi ilk dostu oldu. Bu videodaki performanslarına göz atın!
Oyun, Katalan devi için ilk kez sahneye çıkan yaz imzalarının beğenisini gördü. Barcelona
'nın Japonya
turu sırasında sezon öncesi ilk dostu oldu. Bu videodaki performanslarına göz atın!
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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