Son Dakika Haberleri: Griezmann, De Jong ve Neto'nın Barselona'daki İlk Etkileri Üzerindeki Etkileri
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Griezmann, De Jong ve Neto'nın Barselona'daki İlk Etkileri Üzerindeki Etkileri

1 saat önce

Oyun, Katalan devi için ilk kez sahneye çıkan yaz imzalarının beğenisini gördü. Barcelona'nın Japonya turu sırasında sezon öncesi ilk dostu oldu. Bu videodaki performanslarına göz atın!

Oyun, Katalan devi için ilk kez sahneye çıkan yaz imzalarının beğenisini gördü. Barcelona'nın Japonya turu sırasında sezon öncesi ilk dostu oldu. Bu videodaki performanslarına göz atın!
Griezmann, De Jong ve Neto'nın Barselona'daki İlk Etkileri Üzerindeki Etkileri
Barcelona, Japonya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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