Grigoropoulos'u anma gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 6 Aralık 2008'de polis kurşunu ile yaşamını yitiren Aleksis Grigoropoulos'un ölüm yıl dönümünü anmak için gösteri düzenlendi. Başkentin merkezinde toplanan göstericiler parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. Yunan polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.