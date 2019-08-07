Grinfeeld verdiği kararlarla tepki çekti

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçının hakemi İsrailli Orel Tsvika Grinfeeld, verdiği kararlarla turuncu-lacivertli teknik heyet ve taraftarların büyük tepkisini çekti.

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçının hakemi İsrailli Orel Tsvika Grinfeeld, verdiği kararlarla turuncu-lacivertli teknik heyet ve taraftarların büyük tepkisini çekti.



Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin hakemi İsrailli Orel Tsvika Grinfeeld, çaldığı düdüklerle özellikle turuncu-lacivertlilerin yedek kulübesinden ve taraftarlarından büyük tepki aldı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da Grinfeeld'e verdiği kararlardan dolayı sık sık itirazda bulundu.



İsrailli hakem, turuncu-lacivertli takımdan Clichy, Vieria, Visca, Gulbrandsen ve Crivelli'ye sarı kart gösterirken, İrfan Can Kahveci ise çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Yunan temsilcisinde ise 3 futbolcu sarı kart ile cezalandırıldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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