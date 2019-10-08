Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak
52 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır.
Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:46
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