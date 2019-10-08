Son Dakika Haberleri: Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak
Son Dakika Ekonomi Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak

Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak

52 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır.

Grip aşılarının dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır." dedi.

fahrettin koca, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:46 
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Bakan koca: grip aşılarının dağıtımı birkaç gün içinde başlanacak
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