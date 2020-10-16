Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı - Son Dakika

Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı

16.10.2020 13:02

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip virüsü her sene farklılık gösterdiği için, grip aşısı olmadan önce 'Bu senenin aşısı mı' diye sormak lazım.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip virüsü her sene farklılık gösterdiği için, grip aşısı olmadan önce 'Bu senenin aşısı mı' diye sormak lazım. Bu sene virüste çok büyük bir değişiklik olursa, şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir" dedi.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen korona virüs salgını henüz kontrol altına alınmazken, vaka sayıları her geçen gün artıyor. Havaların serinlemeye başlamasıyla da grip vakalarında artış bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova da riskli grupların mutlaka grip aşısı olmasını önerdi.

Grip virüsünün her sene değişime uğradığı için aşının da mutlaka yeni tarihli olması gerektiğini belirten Taşova, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grip ve Covid-19'u birbirinden ayırt etmenin 'PCR' testiyle mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Grip ve Covid-19'u birbirinden ayırmak, şikayetler açısından imkansızdır. Her ikisinde de öksürük, yaygın baş ve vücut ağrısı vardır. O nedenle bunların ayrımında bulgular olarak değil test olarak ayrılması gerekiyor. O da 'PCR' testiyle mümkün olabiliyor. Bunu ayırt etmeye çalışacağız. Öte yandan bizim Türkiye'de de çok yaygın kullandığımız Favipiravir etkin maddeli ilacı aynı zamanda gribe de etkin. Covid-19'dan önce Japonya'da, Uzak Doğu'da grip için kullanılan bir ilaç aslında. Dolayısıyla bu şekilde de tedavisini yapabileceğiz" diye konuştu.

Grip aşısının riskli gruplara mutlaka yapılması gerektiğini belirten Yeşim Taşova, "Grip ve korona virüs üst üste binerse ağır seyredebilme ihtimali var. Buradaki önemli olan olay ikisi bir araya gelince ve geç tedavi olunursa daha ağır bir tabloyla gitme potansiyelinin olması. O nedenle grip aşısını riskli gruplara mutlaka yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Grip virüsünün her sene farklılık gösterdiği için aşının da hep yenilendiğini söyleyen Taşova, "Grip aşısı her yıl yeniden yapılır. Geçen yılın grip aşısı sizi korumaz. Grip virüsü her yıl yapısını çok kolay değiştirir. Bu değişiklik küçük küçük olur ama 5-10 yıla bir bu daha büyük bir değişiklik olur. Bu daha büyük değişiklik olduğu zaman bir önceki döneme ait aşıda yaptığınız antikorlar sizi korumaz. Ne kadar büyük değişiklik olursa aşı bile sizi korumayacaktır. O nedenle her yıl bu aşı değiştiriliyor. Biz her yıl aşı geldiğinde, 'Bu yılın aşısı mı?' diye sorarız. Bu yılın aşısı aslında geçen yıl grip olan insanlardan toplanan virüslerden elde edilen aşıdır. Yani o virüsün özelliklerine uygun olarak üretilen bir aşıdır. Ama bu sene tamamen farklı bir yapıda olabilir. Bu sene çok büyük bir değişiklik olursa şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir. Zamanında kuş gribi gibi büyük salgınlarda bu durum yaşanmıştı. O nedenle aşı olurken öyle internetten falan satışı yok ama olursa da almayın. Eczanede, sağlık ocaklarında, sağlık kuruluşlarında bu yılın aşısı olmak kaydıyla aşıyı olmanızı öneririm" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı

Yeşim Taşova, Grip Aşısı, Taşova, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak "Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu         
12:22
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek         
10:49
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:07:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei