Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek (2) - Son Dakika

İLK GRİP AŞILARI GELDİ

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip aşılarının Antalya'da bugün itibarıyla tüm ilaç depolarına geldiğini açıkladı. Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti. Ertekin, ilk etapta Antalya'ya 20 bin civarında grip aşısı gönderildiğini ifade etti.