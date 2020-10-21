Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir - Son Dakika
BBC

Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir

21.10.2020 14:22
Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir, System.String[]

Uyku ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Prof. Matthew Walker, grip aşısından bir hafta önce yeterince uyumamanın aşının etkisini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.

California Üniversitesi İnsan Uyku Bilimi Merkezi'nin başkanı olan Walker, CNN Televizyonu'nda Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı, 'iyi uyku hijyeninin' neden önemli olduğunu anlattı. Walker, programda konuyla ilgili yayımlanan araştırmalara gönderme yaparak uykunun öne dikkat çekti.

''UYKU EN İYİ SAĞLIK SİGORTASI''

Prof. Walker daha sonra şunları söyledi;

"Uyku bağışıklık cephanenizdeki silahları yeniden yerine koyuyor ve bunu bağışıklık faktörlerini uyararak yapıyor. Aynı zamanda vücudunuzu bağışıklık tepkilerine duyarlı hale getiriyor. Böylece ertesi sabah uyandığınızda bağışıklık sistemi güçlü bir insan oluyorsunuz. Bu anlamda uykuyu en iyi sağlık sigortası olarak görebilirsiniz.''

UYKU, AŞININ ETKİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Walker, Amanpour'un bu ilişkinin Covid-19 aşısı için geçerli olup olmayacağı sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Belki yazda ya da daha sonra, ama gelecekte bir veya birkaç Kovid aşısı olacak. Bu aşamada bilim insanları şu sorunun yanıtını arayacak. Uykuyla başarılı bir Covid-19 aşısı arasında da böyle bir ilişki olacak mı? Çünkü eğer varsa bu oyunun kurallarını değiştirebilecek önemli bir faktör olabilir.

Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir

''AŞININ BOŞA GİTMEMESİNİ SAĞLAYABİLİRİZ''

İnsanların uykularını izleyebilir miyiz, tahmin edebilir miyiz? Bu durumda aşı yaptıracak kişilere 'Evet bu hafta aşı yaptıracaksınız ama uykunuz yeterli değil. İsterseniz gidip bu hafta uykunuzu düzene sokun' diyebiliriz. Bu yolla hem aşının boşa gitmemesini sağlayabiliriz hem de insanların Kovid-19 karşısında daha sağlıklı olmaları olasılığını artırabiliriz."

UYKU NEDEN ÖNEMLİ?

CNN'e göre yeterince uyumamak sadece grip aşısının etkisini azaltmakla kalmıyor. Çünkü uyku sırasında vücuttaki hücreler tamir ediliyor ve yenileniyor. Yaşa bağlı olarak insanların günde yedi-on saat arasında uyumaları gerekiyor. Ruh hali değişimleri, paranoya ve depresyondan, yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kilo alma ve libido düşmesine kadar birçok sorun yetersiz uykuyla ilişkilendiriliyor.

Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir
Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir

California Üniversitesi, Christiane Amanpour, Koronavirüs, Grip, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Grip aşısı olacaklar dikkat! Aşı olmadan önce yeterince uyumamak, aşının etkisini azaltabilir - Son Dakika

BBC
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