Son Dakika › Dünya › Grip mi daha ölümcül Covid-19 mu : Salgın hastalıklarda rakamları nasıl okumak gerekiyor? - Son Dakika Dünya
Grip mi daha ölümcül Covid-19 mu : Salgın hastalıklarda rakamları nasıl okumak gerekiyor?
14 dakika önce
Covid-19'un yol açtığı can kayıpları, hastalıkla ilgili korku ve paniğe zemin hazırladı. Oysa karamsar düşünmeden önce 'ölümlü' ile 'ölümcül' arasındaki farkı mercek altına almak gerekiyor
Çin'de görülen ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs Covid-19'un yol açtığı can kayıpları, hastalıkla ilgili korku ve paniğe zemin hazırladı. Oysa karamsar düşünmeden önce 'ölümlü' ile 'ölümcül' arasındaki farkı mercek altına almak gerekiyor.
Bir hastalığın ne kadar 'ölümcül' olduğu bu hastalığın insan hayatını ne kadar tehdit ettiği ile ilgili. Ölümle sonuçlanması iyileşme olasılığına göre yüksek olan hastalıklar 'ölümcül' olarak niteleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:50
Son Dakika Kazada hayatını kaybeden kadının kızıyla aynı sonu yaşadığı ortaya çıktı Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldüren adamın savunması: Kendimi savundum Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olup kaçan sürücü: Kimliğimi almaya gittim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı