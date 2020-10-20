'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi - Son Dakika

'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi

20.10.2020 15:48
'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi, System.String[]

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde 'Grip mi oldum, korona mı oldum?

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde 'Grip mi oldum, korona mı oldum?' korkusu yaşamaması için, mutlaka maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Ev ziyaretlerine ara verin, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın" dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte mevsimsel grip vakalarında ortaya çıkacak artış hakkında uyarılarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde 'Grip mi oldum, korona mı oldum?' korkusu yaşamaması için, mutlaka maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini, maskenin hem grip hem de koronavirüse karşı halen en önemli silah olduğunu vurguladı. Oruç, havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri sürelerin artacağını ve soğuk nedeniyle mekanların havalandırılmasının zor olacağını, bu durumun da bulaş oranını artıracağını belirtti.

'MİSAFİRLİKLERİ YAZA BIRAKIN'Özellikle ev içinde gerçekleştirilecek misafir ağırlama gibi sosyal aktivitelere ara verilmesi gerektiğini ifade eden Oruç, "Kışın grip mi oldum korona mı oldum korkusu yaşamamak için, ev ziyaretlerine ara verin, misafirlikleri yaza bırakın, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın. Zorunlu olarak yapılması gereken söz kesme, kız isteme gibi durumlarda ise olabildiğince az kişiyle, belirli sürelerle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranılması gerekiyor. 'Aile arasında maske ve sosyal mesafeye ne gerek var, bu güzel günümüzde maskeli mi oturacağız' diye düşünülmemelidir. Bu tür düşünceler koronavirisü akciğerlerimizde misafir etmekten başka bir sonuca neden olmaz ve vaka sayısındaki artış kaçınılmaz hale gelir" diye konuştu.'ÖNLEMLER ALINDIĞINDA, VAKA ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR'

Koronavirüs, grip ve soğuk algınlığının birbirine oldukça benzer belirtiler gösterdiğini belirten Oruç, "Koronavirüs ve grip arasındaki en ayırıcı nokta, koronada ortaya çıkan koku ve tat kaybıyla, nefes darlığıdır. Ayrıca koronavirüste grip ve soğuk algınlığında görülen burun akıntısı, tıkanıklığı ve hapşırma belirtilerin de daha az görülüyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak davranılması gerekiyor. Kış aylarının en önemli aksesuarı, artık hayat kurtarıcı rolü olan maskedir, gerekli önlemler alındığında, vaka artışının önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.


'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi
'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi

Koronavirüs, Samsun, Oruç, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Grip mi, korona mı' korkusu yaşamamak için maske tavsiyesi - Son Dakika

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