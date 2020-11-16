Grip, nezle gibi viral rahatsızlıklarda antibiyotik kullanmayın - Son Dakika

Grip, nezle gibi viral rahatsızlıklarda antibiyotik kullanmayın

16.11.2020 11:37
Grip, nezle gibi viral rahatsızlıklarda antibiyotik kullanmayın, System.String[]

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Antibiyotik kullanımına ilişkin yapılan en önemli yanlışlığın grip, nezle gibi viral rahatsızlıkların, antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmeye çalışılması olduğunu vurgulayarak, "Antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkili olabilmektedir.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Antibiyotik kullanımına ilişkin yapılan en önemli yanlışlığın grip, nezle gibi viral rahatsızlıkların, antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmeye çalışılması olduğunu vurgulayarak, "Antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkili olabilmektedir. Yanlış antibiyotik kullanımı birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir" dedi.

16-22 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla açıklama yapan Müdür Bahçacı, antibiyotik direnç gelişiminin tüm dünyada gün geçtikçe artan ancak aynı zamanda önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. 16-22 Kasım'ın Antibiyotik Farkındalik Haftası olarak ilan edildiğini kaydeden Bahçacı, "Bu haftanın amacı antibiyotiklerin gelecekte de güvenle kullanılabilmesi için tüm sağlık çalışanları ve toplum üzerinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Antibiyotikler, sağlık alanında en önemli tedavi edicilerinden biridir. Antibiyotiklerin keşfedilmesi sayesinde tüm dünyada bakteriyel hastalıklardan kaynaklı ölümcül rahatsızlıklar tedavi edilebilir hale gelmiştir. Antibiyotikler, hala modern tıbbın birçok tedavisinde tartışmasız bir öneme sahiptir. Özellikle organ nakilleri, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve hatta birçok ortopedik cerrahi uygulamalar güçlü antibiyotikler sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak sağlık alanının bu önemli keşfi, akılcı reçete edilmeme ve kullanılmama nedeniyle, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir" diye konuştu.

"ANTİBİYOTİKLER YALNIZCA BAKTERİLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLMEKTEDİR"

Antibiyotik kullanımına ilişkin yapılan en önemli yanlışlığın grip, nezle gibi viral rahatsızlıkların, antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmeye çalışılması olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Covid-19 pandemisine sebep olan etkende bir virüstür ve dolayısıyla tedavide antibiyotiklerin herhangi bir etkinliği yoktur. Antibiyotiklerin, sanıldığının aksine viral enfeksiyonları yok etme, tedavi süresini kısaltma ya da yayılmasını durdurma gibi bir işlevi yoktur. Antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkili olabilmektedir. Öte yandan yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına yol açar. Bu durumda antibiyotik, gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edemez hale gelir. Diğer yandan yanlış antibiyotik kullanımı, tedavi sürecini hem hasta hem de kamu nezdinde artırır ya da yan etkisi çok fazla yeni ilaçların kullanımını gerektirir. Antibiyotiklere direnç kazanan bakteriler sadece yayılmaz, dirençten sorumlu genetik yapılarını diğer bakterilere de geçirip bugünü olduğu kadar gelecekte antibiyotik ilaç kullanımını da tehdit eder. Bundan en çok da cerrahi hastaları, organ nakli yapılanlar, kanser kemoterapisi gören hastalar, yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler gibi hastalar zarar görmektedir" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK İÇİN KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER, BUGÜN VE GELECEKTE BAŞKA HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR"

Antibiyotik direncinin çoktan beri bilindiğine dikkat çeken Bahçacı, "Ancak son zamanlarda direnç gelişimi çok artmış ve hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu nedenlerle tüm ilaçlarda temel ilke olan akılcı ilaç kullanımına, antibiyotikler söz konusu olduğunda daha da önem vermek gerekmektedir. Akılcı ilaç kullanımının temel ilkesi ilacın bir uzman tarafından verilmesi ve bir uzmanın bilgi ve danışmanlığında temini ve kullanımıdır. Bununla birlikte, ilacın önerildiği biçimde ve önerilen doz ve zamanda kullanımı kullanıcıların en önemli sorumluluğudur. Diğer türlüsü, sağlıklı olmak için kullanılan antibiyotikler nedeniyle, bugün ve gelecekte başka hastalıklara davetiye çıkarmak demektir. Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygulamaya konulan Akılcı İlaç Kullanımı Programı kapsamında bu yıl 5'incisi yapılacak olan Akılcı Antiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu 20 Kasım 2020 tarihinde il koordinatörlerinin katılımı ile internet ortamında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bizde pandemi sebebi ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak eğitimlerimizi internet ortamında gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz haftanın önemine binaen ilimizde görev yapan aile hekimlerine sürece yaptıkları katkılardan dolayı birer teşekkür mektubu gönderilmiş, ayrıca her hekimin yıl boyunca reçete ettiği antibiyotik miktarı da bu mektupta yer almıştır. Bu şekilde her aile hekiminin kendisini değerlendirmesi noktasında imkan tanınmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Grip, nezle gibi viral rahatsızlıklarda antibiyotik kullanmayın

İl Sağlık Müdürü, Antibiyotik, Mersin, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Grip, nezle gibi viral rahatsızlıklarda antibiyotik kullanmayın - Son Dakika


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