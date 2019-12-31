'Grip nisan ayına kadar etkisini sürdürecek' - Son Dakika

ADANA'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, kış aylarının ağır geçmesiyle birlikte hastanelerde grip nedeniyle başvuranların sayısında artış olduğunu belirterek, vakaların nisan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Her yıl grip virüslerinin değişkenlik gösterebildiğini ve bundan dolayı insanların sık sık bu hastalığa yakalandıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, son haftalarda Avrupa'da ve Kuzey Yarımküre'de yer alan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de grip olan hasta sayılarında artış görüldüğünü kaydetti. Dr. Yılmaz, "Önceki yıllarda ülkemizde yapılan düzenli çalışmalarda, grip vakalarının daha çok ocak ayında başladığı ve nisan ayına dek sürdüğü gözlendi. Özellikle çocuk, yaşlı ve risk gruplarında dikkat edilmesi gereken bir konu" dedi.

'YATAK İSTİRAHATI ŞART'

Antibiyotik ilaçların grip virüsüne karşı etkili olmadığını söyleyen Dr. Yılmaz, "Grip ilaçlarının hastalığın ilk 48 saatinde kullanılmaya başlanırsa etkisi oluyor. Ana tedavi hastalığın belirtilerinin tedavisi şeklindedir ve mutlaka bu belirtileri azaltan ilaçlarla birlikte yatak istirahati yapılmalıdır. Ayrıca gribe karşı en etkili yöntem ise aşı olmaktır" diye konuştu.

KOLAY BULAŞAN BİR HASTALIK

Grip hastalığının insandan insana çok kolay bir şekilde bulaşabildiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanların kapalı alanlarda daha çok vakit geçirdikleri kış aylarında hastalık en yoğun dönemine ulaşmaktadır. Grip, hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma gibi davranışları ile saçılan ve virüs içeren damlacıkların, 1 metre ve daha yakın olan kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaşmaktadır. Daha nadir olarak virüs içeren damlacık ile kirlenmiş, yüzeylere, araç ve gereçlere kişilerin önce elleri ile dokunması ve sonrasında ellerini ağız, burun veya gözlerine götürmeleri ile de bulaşabilmektedir. Yaklaşık 12- 72 saat arasındaki kuluçka süresi sonrasında kişide hastalığın belirtileri görülüyor"