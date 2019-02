Grip Salgını Bizim İçin Şu An Risk Oluşturmuyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftalara göre de yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa 'da, Almanya ve Fransa 'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede. " dedi.Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su 'yu ziyaret eden Koca, Valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakanlığı döneminde değişik zaman dilimlerinde yapılan ve yapacakları yatırımları yerinde tespit edip değişik illeri ziyaret ettiğini belirten Koca, bugün de kente yapılan yatırımları yerinde görmek, istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini aktardı. Mersin'e gelirken Tarsus ilçesine uğradığını anımsatan Koca, şöyle konuştu:"Tarsus'ta devam eden ve geçmişte birtakım sorunlar nedeniyle gecikilen ve şu dönemde fazlasıyla önemsediğimiz bir devlet hastanemizin inşaatı var. Bu inşaat 2018 yılı nisan ayından itibaren teslim alınıp başlanan ve şu an yüzde 35 oranında bir seviyeye gelmiş olan inşaatımız. İnşaat hızla devam ediyor. Müteahhitle görüştük. Ödenek sorunu olmadığını, gelecek yılın aralık ayında teslim edilmesi gereken inşaatın daha erken bitirilmesiyle ilgili de talimatı verdim. Tarsus'ta yapılacak inşaatın toplam yatak kapasitesi 600, toplam kapalı alanı 90 bin metrekare ve 71 bin metrekarelik bir arsa üzerine inşaat devam ediyor, bittiğinde önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim."Koca, AK Parti 'nin yatırımlarına değinerek sağlıkla ilgili en önemli yatırımın ilk açılan hastanelerden olan Mersin Şehir Hastanesi olduğunu dile getirdi. Şehir hastanesinin bin 300 yatak kapasiteyle hizmet verdiğine dikkati çeken Koca, şunları söyledi:"375 bin kapalı alanlı bir şehir hastanesinden bahsediyoruz ve şehir hastanelerini bulundukları bölgenin sağlıkta zirve, en son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olmalarını arzuluyoruz. Planlamalarımızı, çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Mersin Şehir Hastanesinin bu kimliğiyle her geçen gün ciddi bir boşluğu doldurduğunu, bundan sonraki süreçte eğitim araştırma ve üniversiteyle işbirliğiyle daha nitelikli hizmetlerin yapılabileceği bir hastane kimliğine dönmüş olacak. Şehir hastanelerinde özellikle doluluk oranlarının ve hasta sayısıyla ilgili yeterince hastanın olmadığı yer yer birtakım iddiaların olduğunu biliyoruz. Mersin Şehir Hastanesinin toplam doluluk oranı yüzde 82, yoğun bakım oranı da yüzde 96'larda. Günlük ortalama gelen hasta poliklinik sayısı ise 10 bin.""Sağlık turizminde önemli oranda hasta geldi"Koca, Anamur 'da da yapımı devam eden 25 bin metrekarelik ve 150 yataklı hastanenin gelecek ay poliklinik hizmeti vereceğini belirtti. Mezitli 'de tahsisi yapılan bir hastane planları olduğunu vurgulayan Koca, 85 yataklı eski kadın doğum ve çocuk hastanesinin tekrar devreye girmesi için istişarede bulunduklarını bildirdi.Özellikle şehir hastanesinin yeni dönemde üniversitelerle işbirliğiyle sağlık turizminde ciddi bir pay alacağını düşündüklerini dile getiren Koca, "Geçen sene sağlık turizminde önemli oranda hastanın geldiğini ama bundan sonraki süreçte gelen hastanın 5 katı kadar 1,2 milyonluk bir gelirin 2019 için olması hedefini de konuştuk." dedi."Grip hastasının azaldığını söyleyebilirim"Bir gazetecinin "Fransa'da gribin 2 bin 800 can aldığı söyleniyor. Türkiye 'ye herhangi bir yansıması oldu mu?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:"Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını bizde resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. Genelde 75 yaş üzeri hastayı ilgilendiren bir grip. Bizde ise bu grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden, genelde bir dönem 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu, hayvanlardan insana geçme şekliyle. Hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte artık bu bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok H3N2 olarak gördüğümüz, o anlamda geçen haftalara göre de yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk şu an oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede. Bu çerçevede gerektiğinde hekim kontrolünde verilmesi gereken ilacı, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz veriyoruz."Bakan Koca, " Yıldız Tilbe 'nin dün Twitter 'dan bir paylaşımı oldu. Gripten muzdarip olduğunu, Sağlık Bakanlığından ilaç istediğini belirtti. Bu konuda neler söylemek istersiniz" sorusu üzerine, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.Griple ilgili salgın olmadığını, daha çok H3N2 ajanının (virüs) olduğunu ve riskli hastaların hekim kontrolünde, hekim tavsiyesi olmak şartıyla aşı yaptırılabileceğini aktaran Koca, "Şu süreçte özellikle hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını hekim uygun görüyorsa ücretsiz zaten biz veriyoruz. Sayın Yıldız Hanım aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz zaten alabilir veya herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumu bunu ödüyor ama gripten korunmanın en önemli unsuru elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı." ifadesini kullandı.Koca, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.