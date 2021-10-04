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"Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı - Son Dakika

"Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı

04.10.2021 09:27

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip enfeksiyonunun yayılmasında hız yaşanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, üç riskli gruba dikkat çekti. "Ölüme bile neden olabilir" diyen Eyüpoğlu; hamilelerin, 5 yaş altı çocukların ve 65 yaş üzeri vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Hem dünyada hem de Türkiye'de yaklaşık 2 senedir devam eden koronavirüs pandemisi için getirilen kısıtlamalar, grip vakalarını azaltmıştı. Ancak gelinen son noktada Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, risk gruplarındaki kişilerde grip enfeksiyonuna yatkınlığın artacağını ve hastalığın kliniğinin daha ağır seyredebileceğini belirtti.

EN RİSKLİ 3 GRUP

"Zatürre, solunum yetmezliği, nörolojik ve kalple ilgili komplikasyonlar gelişerek ölüme neden olabilmektedir." diyen Prof. Dr. Eyüboğlu, risk grubundaki bireyleri de şöyle sıraladı: "5 yaş altı (özellikle 6 ay-2 yaş arası) çocuklar ve 65 yaş üzeri erişkinler, gebeler özellikle son üç ayı ekim-mayıs arasında geçecek olanlar en riskli grup. Ayrıca bağışıklığı baskılanmış kişiler, altta yatan kalp, böbrek, akciğer, sinir sistemi hastalığı olanlar, obez kişiler, diyabet gibi metabolik hastalığı olanlar, 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanlar, kendileri influenzanın ağır seyretme riski taşımasalar da yukarıdaki risk grupları ile yakın temasta olan kişiler ve sağlık çalışanları için de risk mevcuttur."

"KORONA İLE KARIŞTIRMAYIN"

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil de grip ve Kovid-19'un nasıl ayırt edilebileceği hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Oya İtil grip belirtilerinin de Kovid-19 ile çok benzer olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ani başlangıçlı ateş öyküsü, öksürük veya boğaz ağrısı en tipik bulgularıdır. Kas ağrısı, kırgınlık ve baş ağrısı, solunum sıkıntısı da eşlik edebilir. Bu bulgular Kovid-19 ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarına benzerdir. Grip virüsü en sık öksürme, hapşırma ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Hastalık, okul öncesi ve okul çağı çocuklarda daha hızlı yayılır. Okulların açılması ile önümüzdeki dönemde grip enfeksiyonunun toplumda yayılım hızında artış beklenmekte. Belirtiler başlamadan 24 saat önce bulaştırıcılık başlar, sonraki 5-7 gün bulaştırıcılık devam eder. Genellikle gribin klinik belirtileri 1-2 hafta içinde tamamen düzelmektedir."

Grip salgını gelecek diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı

Türk Toraks Derneği, Türkiye, Grip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Grip salgını gelecek' diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı - Son Dakika
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