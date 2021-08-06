Grip semptomlarında izole olunmalı - Son Dakika

Uzmanlar, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.

"Kişide gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19 olma riski akılda tutulmalı, yakın çevreye bulaştırmama adına izole kalınmalıdır" uyarısında bulunan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Bu sayede çalışma arkadaşları ve beraber yaşanılan kişiler korunmuş olur. Evde izolasyonda mümkünse tek başına bir odada vakit geçirip kullanılacak lavabonun ayrılması ve odanın uygun şekilde sıkça havalandırılması gerekir. Test yapılana kadar hastalık şüphesi olan kişiler odadan maskesiz çıkmamalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın önerisine göre; ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada azalma belirtilerinden en az iki tanesi varsa kişiye Covid-19 tanısına yönelik test yapılabilir. Bu şikayetleri olan kişiler vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmelidir." diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin kanıtlandığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, "Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada iki gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz." dedi.

Doktor önerisi ile takviye alınmalıdır

Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, "Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral replasmanı hekim tarafından yapılmalıdır." diye konuştu.