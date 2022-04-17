Grip şüphesiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan küçük Soner'e, ağabeyinden "yaşam" iliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'da grip şüphesiyle gittiği hastanede lösemi teşhisi konulunca zorlu tedavi sürecinde umudunu hiç yitirmeyerek iyileşeceğine inanan 14 yaşındaki Soner Akın, ağabeyinden yapılan ilik nakliyle hayata tutundu.

Musa ile Dudu Akın (35) çiftinin oğulları Soner'e, 12 yaşındayken grip şüphesiyle götürüldüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

İlaç ve kemoterapi tedavisine başlanılan Soner'in yaşaması için ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi.

Kardeşten yapılan ilik naklinin daha sağlam olduğunu öğrenen Akın çifti, doku uyumu için ailece tahlil yaptırdı.

Löseminin en ağır türüyle mücadele eden Soner'e bir yıl sonra ağabeyi Ramazan Akın'dan başarılı şekilde ilik nakli yapıldı.

Ağabey-kardeş sevgisi nakille daha da güçlendi

Hala düzenli kontrolleri devam eden Soner Akın, AA muhabirine, çok zorlu günler geçirdiğini ancak ailesinin desteğini hep yanında gördüğünü söyledi.

Ağabeyinin kendisine yeni bir hayat yaşama fırsatı verdiğini aktaran Akın, "Ağabeyimin benim için söylediklerini duyunca çok duygulandım. Ağabeyimle birbirimizi çok seviyoruz. Bana çok değer veriyor. Şu anda gayet iyiyim. Şükürler olsun." dedi.

Ağabey Ramazan Akın da kardeşini iliğiyle hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kardeşi Soner'in gözünün önünde erimesine müsaade etmesinin mümkün olmadığını anlatan Akın, "Kardeşimin hastalığını duyunca çok üzüldüm. Onsuz duramam. 'İlik yerine canını ver' deselerdi canımı bile verirdim. Yeter ki o iyi olsun. Eski günlerimize dönelim. Bir abi olarak üzerime düşeni yaptım. Elimden daha fazlası gelse yine yaparım. Biz yan yana olduğumuzda hiç sıkılmayız, birbirimize yetiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Umutsuzluğa hiç kapılmadı"

Anne Dudu Akın (35) ise çocuğunun ilk rahatsızlığının grip şeklinde olduğunu, bir türlü geçmeyince gittikleri hastanede teşhisin konulduğunu kaydetti.

Oğlunun bu süreçte Kovid-19'u da atlattığını vurgulayan Akın, "Sağlığı iyiye gidiyor, şükürler olsun. Bu süreçte umutsuzluğa kapıldığı günler oldu ama azmini hiç bırakmadı. Moralini çok yüksek tuttu. 'İyileşeceğim' diye hep umutluydu. Hiç azmini bırakmadı. Çok şükür yendi de. Çok zor dönemlerimiz oldu, çok mücadele verdik. Oğlumuzun hastalığını öğrendikten sonra adeta yaşamımız tamamen değişti." diye konuştu.

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, hastalarının yüksek riskli lösemi hastası olduğunu söyledi.

Hastalarının, tedaviyle kontrol altına alınsa bile nüksetme ihtimali olan bir lösemi türüyle mücadele ettiğini vurgulayan Eker, "Bundan dolayı kemik iliği nakli olması gerekiyordu. Çok şükür yaptığımız taramalarda Soner'in tam uyumlu bir kardeş vericisinin olduğunu saptadık. Nakil olalı bir yıl olacak. Kontrolleri süren hastamız çok şükür sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor." dedi.