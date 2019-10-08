Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı açıklamada grip ile ilgili bilgiler vererek vatandaşları uyardı.

Kış aylarında kapalı alanlarda daha çok vakit geçirildiği için başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirten Bakan Koca, "Grip hastalığının aktif dönemi olarak ifade ettiğimiz süreç, ülkemizin de içinde olduğu Kuzey Yarım Kürede her yıl Ekim ayı sonundan Nisan başına kadar devam etmektedir. İnsanlarda grip hastalığına influenza A ve B virüsleri sebep olmaktadır. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye'de ise solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı" dedi.

Gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Koca, "Hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması; ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir" ifadelerini kullandı.

Koca, sağlıklı bireylerde genellikle bir hafta içinde iyileşen gribin, riskli gruplarda ise ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyardı. Koca, Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşların, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların; huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların; astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların; çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını önerdiklerini belirtti.

Grip aşısının her yıl yeni hazırlandığını ve bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığının altını çizen Koca, "Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır. Grip, tedavisi olan bir hastalıktır. Belirtilerin ortaya çıktığı ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili olmaktadır ve hekim önerisi ile antiviral ilaçlar kullanılabilir. Dinlenmenin yanında bol sıvı alımı da tedavi sürecini kısaltmaktadır. Özellikle altını çizmek isterim ki grip tedavisinde antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip hastalığının etkeni virüslerdir ve virüsler antibiyotik ile tedavi edilmezler. Vatandaşlarımızdan bu konuda hekimlere ısrarcı olmamalarını rica ediyor, sağlıklı günler diliyorum" açıklamasında bulundu.

(Neşra Durmaz/İHA)