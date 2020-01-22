Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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Grip teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede öldü
6 saat önce
ORDU'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
ORDU'da, Gürgentepe ilçesi esnafından Yener Demir (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.
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