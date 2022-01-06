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Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı - Son Dakika

Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı

06.01.2022 14:41

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarındaki gevşemenin çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerde de gribal enfeksiyonu artırdığı bildirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarındaki gevşemenin çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerde de gribal enfeksiyonu artırdığı bildirildi.

Grip vakalarında artış yaşanan Yozgat ve Kırşehir'deki hastanelerde özellikle çocuk vakalarda yoğunluk dikkati çekiyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır mevsimsel grip salgını yaşandığını belirtti.

Salgının özellikle küçükleri hedef aldığına dikkati çeken Şahin, çok sayıda çocuğun gribe yakalandığını, bir süre sonra iyileştiğini ifade ederek "Hala salgın bitmiş değil, hastanelerimiz bu yoğun süreci yaşıyor." dedi.

Şahin, grip salgınını geçen yıl beklediklerini ancak Kovid-19 nedeniyle herkesin tedbirlere uyduğunu, bu sayede sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek "Geçen yıl insanlar maskeyi kesinlikle ihmal etmiyor, hijyene önem veriyorlardı. 1 Temmuz'dan itibaren insanlarımız tedbiri biraz daha ikinci plana aldı. Neticede grip de virüs; fırsatını bulunca enfeksiyonu yapıyor." diye konuştu.

"Bu sene biraz gevşediğimiz için grip salgınıyla da uğraşıyoruz"

Grip salgınına karşı da en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak olduğunu vurgulayan Şahin, grip ve Kovid-19'un bulaşma şeklinin benzer olduğunu söyledi.

Şahin, kurallara uyulduğunda hem Kovid-19 hem de gripten korunmanın mümkün olduğuna işaret ederek "Geçen sene kurallara çok dikkat ettiğimiz için grip salgını yaşamadık ama bu sene biraz gevşediğimiz için grip salgınıyla da uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgına da değinerek en büyük silahın aşı olduğunun altını çizen Şahin, Yozgat'ta ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesinde olduklarını bildirdi.

Şahin, yerli aşı TURKOVAC'ın Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandığını anımsatarak hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

Semptomlu kişiler mutlaka hastanelere başvurmalı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Aslıhan Kılıç Torun da son bir haftada grip şikayetiyle çocuklar ağırlıklı olmak üzere hastanelere 1000'in üzerinde başvurunun yapıldığını aktardı.

Maske, mesafe ve hijyen konusundaki dikkatsizliklerin bu artışın nedenleri arasında bulunduğunu vurgulayan Torun, semptomlu kişilerin mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini belirtti.

Hastaların Kovid-19 ile gribal enfeksiyonu karıştırabildiğine değinen Torun şöyle devam etti:

"İkisinin semptomları birbirine benziyor fakat Kovid-19'da gripte gördüğümüz burun tıkanıklığı ve akıntısını çok fazla görmüyoruz. Her ikisinde de ateş olabiliyor. Normal gripten farklı bir semptom görenler hastanelerimizin pandemi polikliniklerine başvurmalıdır. Bu mevsimde beslenmenize son derece dikkat etmeniz, bol sıvı ve bağışıklığı artırıcı gıdalar tüketmeniz önemlidir. Hem gripten hem de Kovid-19'dan korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim."

Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı
Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı

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İl Sağlık Müdürü, Kırşehir, Yozgat, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Grip vakalarının artması nedeniyle yetkililerden maske ve hijyen uyarısı - Son Dakika


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