Üye Girişi
"Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir" önerisi - Son Dakika

"Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir" önerisi

22.09.2021 11:13

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile grip aşısının aynı gün veya bir gün aralıklı yapılabileceğini söyledi.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile grip aşısının aynı gün veya bir gün aralıklı yapılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine, gribal enfeksiyon ve Kovid-19'un bulaş yolları, etki mekanizmaları ve semptomları açısından birbirine yakın olduğunu anlattı.

Gribal enfeksiyonun geçen yıl neredeyse hiç görülmediğini dile getiren Arıca, "Bunun en önemli etkeni de maske taktık, mesafeye ve hijyene uyduk. Bir de evin içindeydik, dışarı çok çıkmadık. Ancak okulların, üniversitelerin açılması ve kapalı ortamların olmasından dolayı bu yıl geçen seneye göre daha fazla gribal enfeksiyon bekliyoruz." dedi.

Grip semptomlarının Kovid-19 ile aynı olduğunu, burun akıntısı, hapşırma, ateş ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünü aktaran Arıca, şöyle devam etti:

"Ailelerden ricamız, çocuklarında herhangi bir semptom varsa en az iki gün okula göndermesinler. Kovid mi, gribal enfeksiyon mu, ilk günlerde bunu ayırt edemiyoruz. Gribal enfeksiyon bile olsa tüm sınıfa bulaştırma durumu olabilir. Kovid-19 ise bu, gribal enfeksiyona göre 4 kat daha fazla bulaşıyor, 10 kat daha fazla hastaneye yatış öyküsü olabiliyor. Bu nedenle her iki viral enfeksiyonda da korunma, mesafe, hijyen ve en az iki gün çocuğu okula göndermemek gerekiyor. Buna dikkat ettiğimiz zaman da aslında yayılımı engelleyebiliriz."

"İkisi de canlı aşı değil"

Prof. Dr. Arıca, gribal enfeksiyona karşı yapılan grip aşısının Türkiye'ye geldiğini ancak henüz eczane ve hastanelere ulaşmadığını kaydetti.

Grip aşısını risk grubunda olan 6 ay ve üzerindeki çocuklara, erişkinlere ve 65 yaş üzerinde kronik rahatsızlığı bulunanlara önerdiklerini dile getiren Arıca, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 'Grip aşısı ile koronavirüs aşısı arasında süre kısıtlaması var mı?' diye soruluyor. Herhangi bir kısıtlama yok çünkü ikisi de canlı aşı değil. Genellikle canlı aşılar arasında 1 ay veya 28 gün geçmesi gerekiyor ama koronavirüs ile grip aşısı arasında herhangi bir zaman bırakmaya gerek yok. Aynı gün veya bir gün arayla olabiliriz. Grip aşısı genellikle eylül ayından ocak, şubat ayına kadar 6 ay ve üzerindeki herkese vurulabilir. Bu aşıyı özellikle kronik rahatsızlığı, böbrek, kalp yetmezliği, nörolojik hastalığı olanlara, sürekli ilaç kullananlara, 65 yaş ve üzeri veya sürekli enfeksiyon geçiren kişilere öneriyoruz. Koronavirüs aşıları da şu an 12 yaş ve üzeri kişilere yapılabiliyor."

Arıca, gerek Kovid-19 gerekse grip aşısında ilk 24 ila 48 saat içinde şişlik, kızarıklık, halsizlik gibi etkilerin her 10 kişiden ikisinde görülebildiğini belirtti.

Aynı gün iki aşının yapılması halinde etkilenme süresinin daha kısa olabileceğini vurgulayan Arıca, "Aynı gün vurdurdukları takdirde iki koruma sağlanarak kısa vadede yan etkileri geçecektir. Bilim insanları olarak bunu öneriyoruz ve bunun faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor 10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek 10:31 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek 10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti 09:43 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz 08:53 Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak

Son Dakika Haberleri
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:28 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
10:03 Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: "Grip ve Kovid-19 aşısı aynı gün yaptırılabilir" önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement