Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona virüs riski arttı - Son Dakika

Grip ve nezle olan vatandaşlar acile koştu, korona virüs riski arttı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların soğumasına bağlı olarak gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan vatandaşların sayısını arttırdı. Grip olan vatandaşların korona virüse kapıldıkları korkusuyla acil servisleri doldurması, gereksiz meşguliyet oluşturulan hastane önlerinde korona virüsün yayılma riskini arttırdı.

Diyarbakır'da havaların soğuması beraberinde gribal enfeksiyonlara bağlı grip, nezle gibi mevsimsel salgın hastalıkları beraberinde getirdi. Gribal enfeksiyon hastalıkları çeken vatandaşlar korona virüse yakalandıkları korkusuyla acil servislerine akın etti. Hastanelerde gereksiz meşguliyetler artarken, acil servisi etrafına korona virüsün yayılma riski de arttı. Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, basit gribal enfeksiyonlara bağlı hastalıklardan dolayı acili meşgul etmemeleri ve korona virüse davetiye çıkartmamaları için vatandaşların aile hekimlerinde tedavi olmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tekin, "Havaların soğumasıyla birlikte, nezle, grip gibi viral kaynaklı üst solunum enfeksiyonları arttı. Artışlar hastane acilinde yük artışına neden oluyor, vatandaşlarda şunu istiyoruz, her üst solunum enfeksiyonunu korona virüs gibi düşünmesinler özellikle ateş, yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetler eşlik eden kişilerin acillere başvurması ve test yapması gerekir. Ama sıradan ateşi olmayan, burun akıntısı olan kişiler birkaç gün evde takip edilerek düzelmedikleri durumda hastanelere giderek testlerini yapması daha uygun olacaktır. Sıra dışı bir süreçten geçiyoruz, özellikle korona virüs hastalarına daha çok vakit ayırmamız lazım, o nedenle hastane önündeki gereksiz yoğunluğun önüne geçebilmek için bu geçiş döneminde gribal enfeksiyonlardan dolayı hastane başvurularını mümkün olduğunca az tutup, en azından sağlık hizmetinin aksamamasında katkı sağlamış oluruz. Korona virüs kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılıyor, bu ortamların biride hastaneler. Hastalarımızdan şunu rica ediyoruz, aile hekimleri tarafından tedavi edilebilecek tekitleri aile hekimlerinde tedavi olarak hastaneleri meşgul etmemeleri ve kalabalıklaştırmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.