"Grip ve zatürre aşıları, öncellikle risk altındakilere yapılmalı" uyarısı - Son Dakika

"Grip ve zatürre aşıları, öncellikle risk altındakilere yapılmalı" uyarısı

14.10.2020 15:05

Medicana International İstanbul Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, yaklaşan kış mevsimi ile mevsimsel grip aşısının her zaman olduğundan daha çok konuşulduğunu kaydederek, grip ve zatürre aşılarının, öncellikle risk altındaki kişilere...

Medicana International İstanbul Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, yaklaşan kış mevsimi ile mevsimsel grip aşısının her zaman olduğundan daha çok konuşulduğunu kaydederek, grip ve zatürre aşılarının, öncellikle risk altındaki kişilere yapılması gerektiğini bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda aşılara karşı olan tutumun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle son günlerde tamamen tersine döndü. Önceki yıllarda aşı yapacak kimse bulunmaz iken bu günlerde aşılara yoğun bir talep yaşanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Medicana International İstanbul Hastanesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uzun, yaklaşan kış mevsimi ile mevsimsel grip aşısının her zaman olduğundan daha çok konuşulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı piyasaya sürülmeden insanlar isim yazdırarak sıraya girmeye başladı. Bu bir taraftan iyi, ancak madalyonun diğer yüzünde herkese yetecek aşı var mı? Bundan dolayı öncelikle aşı risk altındaki kişilere yapılmalıdır. "

"Her iki aşıda güvenli ve ciddi yan etkileri olmayan aşılar"

Grip hastalığının her yıl tüm dünyada 2-5 milyon ağır enfeksiyona ve yaklaşık 290 bin ile 650 bin arasında ölüme neden olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Uzun, şu şekilde devam etti:

"Pnömokok bakterisi de toplum kaynaklı zatürreye ve ölümlere neden olan mikroorganizmaların başında gelir. Grip ve zatürre aşıları hastalıkları önlemekle birlikte, çok daha önemlisi hastaneye ve yoğun bakıma yatışları azaltır. Bu sayede ölümler azalmış olacaktır. Ayrıca Kovid-19 pandemisi nedeniyle artmış sağlık sistemi ve hastanelerin yüküne ek yük getirilmesinin de önüne geçilecektir."

Dr. Öğr. Üyesi Uzun, Kovid-19 hastalarında söz konusu mikroorganizmalar ile ikincil enfeksiyonlar engellenip hastalığın daha da ağırlaşmasının engellenmiş olacağına dikkati çekerek, "Her iki aşıda güvenli ve ciddi yan etkileri olmayan aşılardır. Aşı sonrası enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık ve şişlik, ayrıca hafif ateş¸, yorgunluk, bas¸ ağrısı, titreme veya kas ağrısı olabilir. " ifadesini kullandı.

"Grip aşısı 6 aydan büyük herkese yapılabilir"

Grip aşısının 6 aydan büyük herkese yapılabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Uzun, şu şekilde devam etti:

"Grip aşısı için yumurta alerjisi önemlidir. Sadece vücutta kızarıklık ile seyreden yumurta alerjisi olanlara grip aşısı yapılabilir. Allerjik şok (Anafilaksi) ile seyreden yumurta alerjisi olanlarda grip aşı önerilmemektedir. Grip aşısı öncelikle risk grubundakiler ve sağlık çalışanları olmak üzere 6 aydan büyük herkese, pnömokok aşısı ise risk grubunda olan kişilere önerilmektedir."

Uzun, grip aşısı için risk grubu olanları ve pnömokok infeksiyonları açısından risk grubunda olanları ise şu şekilde sıraladı:

"Grip açısından risk grubunda olanlar; 5 yaş altı ve 50 yaş üzerindekiler, Kronik akciğer (astım dahil), kalp, karaciğer, böbrek, kan hastalıkları ve şeker hastalığı olanlar, obez kişiler, Uzun sureli aspirin veya salisilik asit türevi ilaç kullanan 19 yaş altındakiler, Bağışıklık sistemi zayıflamasına yol açan hastalıklar (HIV/AIDS, lösemi gibi kanser türleri) veya ilaç kullananlar, organ nakli yapılmış olanlar, Gebeler ve lohusalar (gebelikten 2 hafta sonrasına kadarki dönem), Bakım evlerinde kalanlar.

Pnömokok enfeksiyonları açısından risk grubunda olanlar; Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları (Örneğin; hematolojik kanserler, HIV enfeksiyonu vb.) veya ilaç kullanımı olanlar, Dalağı olmayanlar veya fonksiyonel dalak bozukluğu olanlar, Kronik akciğer (astım dahil), kalp, karaciğer, böbrek, kan hastalıkları ve şeker hastalığı olanlar, Kohlear implant ameliyatı olanlar, Beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, Sigara kullananlar, 65 yaş üzerindekiler."

Enfeksiyon Bölümü, Grip Aşısı, İstanbul, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Grip ve zatürre aşıları, öncellikle risk altındakilere yapılmalı' uyarısı - Son Dakika

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