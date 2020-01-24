"Grip virüsü her yıl değişiyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Grip virüsü her yıl değişiyor' - Son Dakika

"Grip virüsü her yıl değişiyor"

6 saat önce

HER yıl olduğu gibi bu yıl da grip virüsü olan influenza A etkisini göstermeye başladı.

HER yıl olduğu gibi bu yıl da grip virüsü olan influenza A etkisini göstermeye başladı. Yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle birçok insan hastanelerin acil servislerine başvururken, grip virüsü en çok 65 yaş üstü kişileri ve çocukları etkiliyor. Astım, akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıkların yanı sıra organ yetmezliği ya da organ nakli olması sebebiyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan hastalarda daha tehlikeli olan grip hakkında uyaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, çocukları enfeksiyonel hastalıklardan korumanın yollarını anlattı ve grip virüsünün her yıl değiştiğini belirtti.

Anne babaları uyaran İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahime Koç, influenzanın ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, kırgınlık, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri ile başladığından bazen karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalin de eşlik ettiğini söyledi. Çocuklarda bu bulgular var ise mutlaka doktorunuza başvurun diyen Koç "Çocukların büyük çoğunluğunda 3-7 günde tedavi edilebiliyor" dedi.

"EN ÇOK OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR"

İnfluenzanın insandan insana yakın temas, damlacık yolu ile bulaştığını söyleyen Koç: "İnfluenza sıklıkla ekim ayı ile mayıs ayının sonuna kadar görülebilmektedir. Bu salgınlar sırasında en çok okul çağı çocuklar etkilenmektedir. Ortalama olarak sağlıklı çocukların yüzde 40-50'si bu virüsten etkilenmektedir. 24 aydan küçük çocukların ve 65 yaştan büyük yetişkinlerin hastaneye yatış oranları daha fazladır.  Bu hastalıktan ani ölüm gibi sonuçlar doğurabilir, hem kronik hastalığı olan hem de daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülebilmektedir" dedi.

"KULUÇKA SÜRESİ 1- 4 GÜN ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Kuluçka süresinin ortalama 1-4 gün arasında olduğunu söyleyen Koç teşhis etmek için "Burun sürüntü örnekleri hastalık başlangıcından hemen sonra tercihen ilk 4 gün içinde alınmalıdır. Çünkü virüs çoğalması o günden sonra önemli derecede azalmaktadır. Teşhiste dikkatli klinik değerlendirme hayati önem arz eder. Çünkü test sonuçlarında yanlış pozitif ya da negatif değerler görülebilmektedir. İnfluenza da erken teşhis ve ilk 48 saat içinde tedavinin başlanması hayati önem arz eder" diye konuştu.

HASTALIKTAN AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Virüsün hastalık oluşturmasını önlemek için en iyi yolun aşılatmak olduğunu belirten Uzman Dr. Rahime Koç "Mevsimsel aşıya dahil edilmek üzere seçilen influenza virüs aşıları her yıl değişebilmektedir. Aşılar A ve B tipi influenza virüslerine karşı geliştirilmiştir. 6 ay ve daha büyük yaşlardaki tüm bireyler her yıl aşılanmalıdır. 9 yaş ve üzeri yılda 1 kez aşılanmakta iken 6 ay – 8 yaş arasındaki çocuklar 2 kez aşılanmaktadır. Hastalığa karşı koruma 2'inci dozdan sonra 1-2 hafta içerisinde elde edilmektedir" dedi. Dr. Koç, aşıların yüzde 100 koruma sağlamadığını ve birey aşılanmış olsa dahi bu bulgular başladığı zaman doktora başvurması gerektiğini söyledi.

KORUNMANIN YOLLARI

Dr. Rahime Koç konu hakkında da önerilerde bulundu ve şunları söyledi:

"Elleri sık sık yıkamak

Kapalı ortamlarda uzun süre kalmamak

Ev ve iş yerlerini sık sık havalandırmak

Hasta bireylerin kalabalık ortamlara girmemesi

Hapşırık ve aksırıklarda ağzınızı mendille kapatmak"


- İstanbul
İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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