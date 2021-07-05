Gripin, 13 Ağustos'ta konser verecek - Son Dakika

Pop rock müzik grubu Gripin, "%100 Music Sunar: Park'ta Rock" konserlerinde sahne alacak.
Bu yıl 22. yılını kutlayan grup, 13 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda oturma düzeniyle gerçekleşecek etkinlikte, alternatif rock müzik grubu Yaşlı Amca da sahne alacak.
Epifoni ve URU ortak organizasyonuyla hayata geçen Park'ta Rock konserleri kapsamında 9-10 Temmuz'da Duman, 30 Temmuz'da Manga, 31 Temmuz'da Pentagram müzikseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA
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