Son Dakika Haberleri: Gripin, 23 Mart'ta Trump Cadde'de

Gripin, 23 Mart'ta Trump Cadde'de

1 saat önce

Türkçe pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart günü Trump Alışveriş Merkezi'nde konser verecek.

Gripin, 23 Mart'ta Trump Cadde'de, System.String[]
Türkçe pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart günü Trump Alışveriş Merkezi'nde konser verecek.

AVM'nin terasındaki Trump Cadde'de saat 19.00'da başlayacak konserde Gripin, 'Böyle Kahpedir Dünya, Aşk Nerden Nereye, Beş, Durma Yağmur Durma, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Gidenin Dostu Olmaz, Beni Boş Yere Yorma, Vazgeçtim Ben Bugün' gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra yeni albümlerinden şarkılar da seslendirecek.

Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:54 Kaynak: DHA

23 Mart, Donald Trump, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Başbakan, Yeni Zelanda Katliamında Müslümanları Suçlayıp Çocuğa Tokat Atan Senatör İçin Talimat Verdi Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gripin, 23 Mart'ta Trump Cadde'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]