Gripin, 23 Mart'ta Trump Cadde'de

Türkçe pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart günü Trump Alışveriş Merkezi'nde konser verecek.

Türkçe pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, 23 Mart günü Trump Alışveriş Merkezi'nde konser verecek.



AVM'nin terasındaki Trump Cadde'de saat 19.00'da başlayacak konserde Gripin, 'Böyle Kahpedir Dünya, Aşk Nerden Nereye, Beş, Durma Yağmur Durma, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Gidenin Dostu Olmaz, Beni Boş Yere Yorma, Vazgeçtim Ben Bugün' gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra yeni albümlerinden şarkılar da seslendirecek.



Konser herkesin ücretsiz katılımına açık olacak. - İstanbul

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