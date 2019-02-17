Son Dakika Haberleri: Gripin Çankayalılarla Buluşuyor

Gripin Çankayalılarla Buluşuyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesinin düzenlediği konser dizilerinin bu ayki konuğu ünlü rock grubu Gripin olacak.

Gripin Çankayalılarla Buluşuyor, System.String[]
Çankaya Belediyesinin düzenlediği konser dizilerinin bu ayki konuğu ünlü rock grubu Gripin olacak. Gripin, 24 Şubat'ta MEB Şura Salonu'nda Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesinin düzenlediği ücretsiz konser dizilerinin bu ayki konuğu ünlü rock grubu Gripin olacak. 24 Şubat'ta MEB Şura Salonu'nda gerçekleşecek konser saat 17'de başlayacak. "Böyle Kahpedir Dünya", "Aşk Nerden Nereye", "Durma Yağmur Durma", "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar", "Gidenin Dostu Olmaz", "Beni Boş Yere Yorma", "Vazgeçtim Ben Bugün" gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra "Nasılım Biliyor musun" isimli son albümlerinden de şarkılar seslendirecek grup, muhteşem performansları ile Çankayalılara müzikle dolu bir akşam yaşatacak.

24 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ücretsiz konserin yer fişleri, 18 Şubat 2019 tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinden alınabilecek. Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, Arda İnceoğlu ve İlker Baliç'ten oluşan Gripin "Hikayeler Anlatıldı" isimli ilk albümlerini 2004 yılında yayımladı. Albümün ikinci baskısı 2005 yılında müzikseverlerle buluşurken, 2007 yılında grubun ismini taşıyan 'Gripin' albümü yayımlandı. 11 şarkının yer aldığı "M.S. 05.03.2010" albümü 2010 yılında dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Her açıdan kendi milatları olarak tanımladıkları 'M.S. 05.03.2010' albümünün ardından 2012 yılında "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" yayımlandı. Grup, yeni albümleri öncesi 'Beni Boş Yere Yorma' adlı single 2016 yılında müzikseverlerle buluşturdu. Gripin, 2017 yılının son günlerinde 'Nasılım Biliyor musun' isimli albümü yayımladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Çankaya, Güncel
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