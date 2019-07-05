gripin - Elini Korkak Alıştırma

gripin'in, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Elini Korkak Alıştırma" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.
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Söz: Birol Namoğlu, Haluk Kurosman
Müzik: Haluk Kurosman, Birol Namoğlu, Murat Başdoğan
Düzenleme: gripin, Haluk Kurosman
Yönetmen: Umut Uslu
Şarkı Sözleri:
İnanır mısın dünya, geçen gece
Sen dönerken rastladım kendime
Gözler aynı göz, bakışlar derbeder
Çok selamı varmış özleyenlere
Tövbeler etmiş, hala bırakamamış seni
Son bir çare sakal bırakmış
Tanınmamak için, kendi kendine
Dur be dünya, zaten canım sıkkın
Dönme dünya ne olur
Bırak çıksın çivim
Umrunda değil kimsenin
Bir kadeh daha doldur be dünya
Zaten canım sıkkın
Dönme dünya ne olur
Bunca yılın hatırına
Sorma doldur be dünya
Elini korkak alıştırma
İnanır mısın dünya, geçen gece
Sen dönerken rastladım kendime
Sözler aynı söz, sussa ne fark eder
Birer aşk ısmarlamış yolluk niyetine
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