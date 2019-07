gripin - Elini Korkak Alıştırma

gripin'in, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan "Elini Korkak Alıştırma" isimli şarkısı, video klibiyle MuzikPlay Dailymotion kanalında.Muud: https://www.muud.com.tr/sa/557275Apple Music: https://apple.co/2K1HkAoSpotify: https://spoti.fi/2Vh6hZBfizy: https://fizy.in/zYnhciTunes: https://apple.co/2TTjaYrSöz: Birol Namoğlu, Haluk KurosmanMüzik: Haluk Kurosman, Birol Namoğlu, Murat BaşdoğanDüzenleme: gripin, Haluk KurosmanYönetmen: Umut UsluŞarkı Sözleri:İnanır mısın dünya, geçen geceSen dönerken rastladım kendimeGözler aynı göz, bakışlar derbederÇok selamı varmış özleyenlereTövbeler etmiş, hala bırakamamış seniSon bir çare sakal bırakmışTanınmamak için, kendi kendineDur be dünya, zaten canım sıkkınDönme dünya ne olurBırak çıksın çivimUmrunda değil kimseninBir kadeh daha doldur be dünyaZaten canım sıkkınDönme dünya ne olurBunca yılın hatırınaSorma doldur be dünyaElini korkak alıştırmaİnanır mısın dünya, geçen geceSen dönerken rastladım kendimeSözler aynı söz, sussa ne fark ederBirer aşk ısmarlamış yolluk niyetineBizi Takip Etmek için:Facebook: https://www.facebook.com/muzikplaytrTwitter: https://twitter.com/muzikplayInstagram: https://www.instagram.com/muzikplaytr