Son Dakika Haberleri: Gripin, hayranlarını coşturdu
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Gripin, hayranlarını coşturdu

35 dakika önce

Gripin, hayranlarını coşturdu Büyükorhanlı gençler ilçelerine Gripin'i getirip 10 bin kişiyi müziğe doyurduBURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Büyükorhan'da sahne alan Rock A ve Gripin, hayranlarını coşturdu.

Gripin, hayranlarını coşturdu
Büyükorhanlı gençler ilçelerine Gripin'i getirip 10 bin kişiyi müziğe doyurdu
BURSA - Bursa'nın dağ ilçesi Büyükorhan'da sahne alan Rock A ve Gripin, hayranlarını coşturdu.
Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), iş adamlarından sponsorluk desteği alarak, her yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ünlü bir sanatçıyı ilçelerine getirtiyor. Bu bayramın konuğu Gripin grubu oldu. Gripin'i dinlemeye gelen binlerce genç, eğlence dolu bir gece yaşadı. Gripin grubu sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için söylerken, gençler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gençler ayrıca ilçelerine konser vermeye gelen Gripin grubu için ağaç dikti. Gripin grubu, çiçek ve plaket yerine bu şekilde verilen hediyeden çok memnun olduklarını belirtti.
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise Gripin grubuna ilçeyi temsilen 'Yatık' hediye etti. BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "BÜGED olmazsa kaybedeceğimiz bir şey yok, ama kazanacağımız çok şey var. Ne kazanabiliriz bunlara bakalım. Bu festivalde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kurban Bayramı, Büyükorhan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:49 Kaynak: İHA
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