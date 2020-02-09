Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı - Son Dakika

Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de gerçekleşti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Cat markasının yüzü olan ünlü rock grubu Gripin, Boyner Cevahir'de gerçekleşen "Gripin'le Cat Buluşmaları" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Gripin hayranları, Cat ve Boyner'in iş birliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Gripin'in sevilen şarkılarını dinleme, grup üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakaladı.

Gripin solisti Birol Namoğlu, Cat'in çocukluktan bu yana hep hayatlarında olduğunu ve marka yüzü olduktan sonra da giymeye devam ettiklerini aktararak, "Cat'le yeni projelerimiz de olacak. Cat'le marka anlaşmasından ziyade bir aile gibiyiz. Cat'imiz dışında her şeyi paylaşıyoruz. Önümüzde Cat'le uzun bir yol var ve daha sağlam adımlarla devam etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte grup üyeleri, 20. yıla özel yeni şarkılarının hazırlığını yaptıklarını da belirtti.