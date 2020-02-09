Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı - Son Dakika

Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı

6 saat önce

Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de gerçekleşti.

Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı, System.String[]

Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de gerçekleşti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Cat markasının yüzü olan ünlü rock grubu Gripin, Boyner Cevahir'de gerçekleşen "Gripin'le Cat Buluşmaları" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Gripin hayranları, Cat ve Boyner'in iş birliği ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Gripin'in sevilen şarkılarını dinleme, grup üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakaladı.

Gripin solisti Birol Namoğlu, Cat'in çocukluktan bu yana hep hayatlarında olduğunu ve marka yüzü olduktan sonra da giymeye devam ettiklerini aktararak, "Cat'le yeni projelerimiz de olacak. Cat'le marka anlaşmasından ziyade bir aile gibiyiz. Cat'imiz dışında her şeyi paylaşıyoruz. Önümüzde Cat'le uzun bir yol var ve daha sağlam adımlarla devam etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte grup üyeleri, 20. yıla özel yeni şarkılarının hazırlığını yaptıklarını da belirtti.

Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım
İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gripin ile Cat Buluşmaları'nın ilki Boyner Cevahir'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]