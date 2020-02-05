Gripin sevenleriyle buluşacak - Son Dakika

Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin bu hafta sonu sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ziyaretçilerini keyifli etkinliklerde buluşturmayı amaçlayan Boyner, "Gripin ile Cat Buluşmaları Vol.1" adını verdikleri etkinlikte, 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında, müzik grubu Gripin ile sevenlerini buluşturacak. Grup, etkinlik kapsamında mini bir konser vererek sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca Gripin hayranları grubun üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.