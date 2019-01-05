Gripten Korunmada En Temel Yöntem Elleri Yıkamak

Domuz gribi A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Bu virüse "domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesidir. Domuz gribi virüsü insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır. Domuz gribi, mevsimsel griple aynı şekilde bulaşır. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. Bu yüzden elleri yıkamak en temel korunma yöntemi. Peki, ama neden herkes grip? Gripten korunmak için ne yapmak gerekiyor? Aşı gripten ne kadar koruyor? Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç Influenza ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Belirtileri dikkate alın

Domuz gribinin belirtileri tıpkı mevsimsel grip gibidir.

Ateş, üşüme-titreme

Öksürük

Boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı,

Kırgınlık,

Halsizlik

Bulantı

İshal gibi şikayetler olabilir.

Ayırım laboratuvar olarak PCR testleri ile yapılarak konulabilir. Domuz gribi hafiften-ağır hastalık tablosuna kadar değişen bir klinikle seyredebilir. Ancak gebeler, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler yüksek risk taşır. Grip virüsü her yıl değişime uğrar. Bu nedenle grip aşının da her yıl tekrarlanması gerekir.

Antibiyotikler etkisizdir

Domuz gribinde risk gruplarında ölüm riski artar. Özellikle yaşlılar, gebeler, küçük çocuklar, morbid obezler, kronik hastalığı (astım, kalp hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kanser hastaları…) olanların risk faktörü yüksektir. Risk grubunda olanların grip şikayetlerinin başlaması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak destek almaları gerekir.Bu hasta gruplarında antiviral tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, şikayetler başladıktan sonraki 48 saat içinde etkindir. Geç başlanması durumunda etkisiz kalır. Antibiyotikler domuz gribinde etkisizdir.

Elleri yıkamak en temel korunma yöntemi

Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır. Domuz gribi ve mevsimsel gripten korunmada genel hijyen kurallarına uyum önemlidir; yani öksürme ve hapşırma sonrası ellerin su ve sabunla iyice yıkanması veya alkol içeren el antiseptikleri kullanılması, hasta kişilerle temas durumunda maske kullanılması ve ellerin yıkanması, hasta kişinin bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gereklidir.

BUNLARI UNUTMAYIN

Her yıl grip aşınızı yaptırmayı unutmayın.

İlaç kararını doktor vermelidir.

Genel hijyen kurallarına uyma ve el yıkama hastalıktan korunmada çok önemlidir.

Doğal beslenmek, bol sıvı tüketmek, dinlenmek; iyileşmek için önemlidir.