Gripten korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu - Son Dakika
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Gripten korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

17.10.2022 10:32

Diyarbakır'da hastanelerde yoğunluk arttı, vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu.

Diyarbakır'da hastanelerde yoğunluk arttı, vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu.

Diyarbakır'da kış aylarının başlamasıyla beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan çam kozalak macunu ve pekmezi, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Daha önce 'sarı altın' olarak nitelendirilen ıhlamurun fiyatı artınca 'sarı yakut' demeye başladıklarını söyleyen Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Hamza Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu, "Talepler başladı kışa giriş yapıyoruz, soğuk algınlığına karşı bitki ilaçları lazım olacak. Ben geçirdim ve hastaneye gitmeden bitkisel yollarla atlattım. Ihlamur, kış çayı ve atom gibi bitkilerin çaylarını karıştırıp içtim şu anda iyiyim. Bu yıl talep fazla olacak, fakat fiyatlar yüksek. Ihlamura eskiden sarı altın diyorduk, şimdi ise sarı yakut diyeceğiz. Kilogramı 450 TL civarında 500'e doğru gidiyor. Doktorlar da aktarlara yönlendiriyor, hatmi çiçeği ve papatyaya hatta karışık kış çayını öneriyor" dedi.

"KİMYASALDAN KAÇIP DOĞALI TERCİH EDİYORUZ"

Müşterilerden Serdar Çiçek, mevsimsel geçişlerde grip ve nezleden korunmak için kimyasal ilaçlardan kaçıp doğal bitkiler kullandığını söyledi. Çiçek, "Özellikle mevsimsel geçişlerde soğuk algınlığı çok fazla oluyor, evde de şimdiden nezle ve grip gibi belirtiler başladı. Bu yüzden koruyucu yönünün güçlendirmek için bitkisel çaylar alıyoruz. Biliyorsunuz şu anda birçok gıda ürünleri doğal değil, bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu dönem de önlemimizi almak için aktarlardan doğal malzemelerimizi alıyoruz. Ben gayet memnunum faydasını gördüm, kimyasal ilaçlardan uzak durarak elimizden geldikçe doğal yollara başvuruyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

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