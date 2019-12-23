Gripten korunmanın 5 altın kuralı - Son Dakika
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Gripten korunmanın 5 altın kuralı

6 saat önce

Gripten korunmanın yolunun, 5 altın kuraldan geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan, sebze, C vitamini, A vitamini, limon, kuruyemiş-baklagiller ve bol sıvı tüketimi sayesinde gripten korunulabileceğini belirtti.

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Gripten korunmanın yolunun, 5 altın kuraldan geçtiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan, sebze, C vitamini, A vitamini, limon, kuruyemiş-baklagiller ve bol sıvı tüketimi sayesinde gripten korunulabileceğini belirtti.

Kemer Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan, kış mevsiminde artan grip hastalığından korunmanın yollarını anlattı.

Artan soğuklarla birlikte, nezle ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine değinen Aslan, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BOL SIVIYI UNUTMUYORUZ"

'5 altın kuralımız var' diyen Aslan, şu uyarılarda bulundu:

"Birincisi, yeterli sebze. İkincisi, C vitamini bakımında zengin meyveleri tüketmek. Üçüncüsü yiyecek ve içeceklerimize limon eklemek. Dördüncüsü, A vitamini yönünden zengin besinlerle beslenmek. Beşinci ise kuruyemişler ve baklagiller. Tabi bol sıvı tüketmeyi unutmuyoruz. Bu beş kurala uyarak kendimizi gribe ve soğuk algınlığına karşı koruyabiliriz"

Kış meyvelerinin içerisinde, yoğun bir şekilde C vitaminin bulunduğunu kaydeden Aslan, "Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir c vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki c vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza c vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz. Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, portakal ve mandalinanın posasıyla birlikte tüketilmesidir. Sıkılmış halde içtiğiniz portakal ve mandalinadan, daha çok kalori alırsınız ve vücudunuza şeker yüklemesi yapmış olursunuz" dedi.

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde limonun kullanıldığına değinen Diyetisyen Uzm. Başak Aslan, "Unutulmamalıdır ki C vitamini ısıyla besin değeri kaybına uğrayan bir vitamindir. Bu yüzden limon kullanırken içindeki C vitaminden yararlanmak için yiyecek yenmeden hemen önce tüketilmelidir. Örneğin, limon sıktığınız bir salatayı bekletmeden tüketmelisiniz" diye konuştu.

A vitamininden zengin besinlerin savunma sistemimizi güçlendirdiğini belirten Başak Aslan şöyle konuştu:

"Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç gibi besinler A vitamini bakımında zengindir. Özellikle haftada en az bir gün balık yemek omega3 açısından önemlidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ispanak konusunda da bir detay paylaşmak istiyorum. Ispanak çok yoğun ısıya maruz kalmadan, yoğurtlanarak tüketilirse besin değeri kaybına uğramaz. Mevsiminde olan bu besinleri tüketmek, vücuttan zararlı maddeleri atarken bağışıklığı güçlendirir" dedi. Bununla birlikte yeterli sebze tüketimine de değinen Başak Aslan, sebze tüketimi hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Sebzelerden; maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak iyi birer ce vitamini kaynaklarıdır. Örneğin maydanoz, yemeklerin yanında 5-10 dal doğranmadan limon eşliğinde tüketilirse günlük c vitamini ihtiyacımızı karşılar. Mevsimine göre beslenmek bu bağlamda önemli. Kış mevsimine ait sebzeleri tüketelim".

(İHA)

Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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