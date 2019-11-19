Gripten korunmanın en etkili yolu aşı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, gripten korunmanın en etkili yolunun aşılama olduğunu belirtti.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda hazırladığı ESOGÜ Gündem'de bu hafta ESO Prof. Dr. Nurettin Erben grip aşısı konusunu ele aldı. Gripten korunmanın en etkili yolunun aşılama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurettin Erben, grip aşısı ile birlikte hastaneye yatışların azaldığını belirtti. Prof. Dr. Nurettin Erben, 6 aydan büyük çocuklardan itibaren herkesin grip aşısı olabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı gruplar için öncelik önerdiğine dikkat çeken Erben, bunların 5 yaşından küçük çocuklar, gebeler, 65 yaşından büyük olanlar, sağlık çalışanları ve böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar, vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan kişiler olarak belirlendiğini ifade etti. Grip aşısının yalnızca ciddi alerjik durumların söz konusu olması halinde önerilmediğine dikkat çeken Erben, bu alerjik reaksiyonların genelde solunum sıkıntısı, tansiyon düşüklüğü, kusma şeklinde kendini gösterdiğini belirtilerin görüldüğü kişilere bir daha aşı yapılmadığına dikkat çekti.

(İHA)