Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik gururu

"4. Türksat Model Uydu Yarışması"nda birinciliği elde eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, daha büyük hayallerle yollarına devam edeceklerini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından düzenlenen yarışmaya katılan BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı'nın, 95 takım arasında Türkiye birincisi olduğu anımsatıldı.

Geçen yıl haziran ayında NASA sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda ABD'de dünya ikincisi olan uzay takımının, Ankara'da düzenlenen model uydu yarışmasında "Ön Tasarım ve Kritik Tasarım" puanlamasında 100 üzerinden 100 puan alarak finallere kaldığı, finallerde uçuş görevlerini eksiksiz tamamlayarak Türkiye birincisi olduğu ifade edildi.

Uzay takımının ödülünü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacağı bildirildi.

"Ülkemizi ve üniversitemizi heyecanlandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, hayal ettiklerine ulaşmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek "Artık daha büyük hayallerle yolumuza devam ediyoruz. Eminiz ki o büyük hayallerle gerçekler arasında bir yol var. Ülkemizi ve üniversitemizi heyecanlandırmaya devam edeceğiz. Basit olduk, berrak olduk, çalıştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından Muzaffer Duysal da ABD'de elde ettikleri başarının ardından çalışmaya ara vermeden devam ettiklerini aktararak, yeni başarının verdiği motivasyonla ekip olarak çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Takım kaptanlarından Çağla Aytaç Dursun da elde ettikleri başarı için 7 ay boyunca çalıştıklarının kaydetti.