Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı - Son Dakika

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

17.05.2021 09:23

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı Zonguldak'ta 11 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 11 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 11. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği kuyunun başında dualarla anıldı. Gece 00.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri anma törenine katıldı.

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren pandemi nedeniyle yine bir bayram daha sevdiklerimizden ve sizlerden ayrı kaldık. Rabbim bu pandemiyi inşallah en kısa zamanda bitirmeyi nasip eder. İsrail'de kutsal mekanlara ve sivil halka zulmeden, silahlı saldırıda bulunan hükümeti kınıyorum. Orada şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan tam 11 yıl önce burada ülke ekonomisine katkı sağlamak, çoluk çocuğuna bakmak için bu kafesten yerin altına inen 30 arkadaşımız sistemin yanlışlığı sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Buradan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyanın en zorlu işi olan madencilik sektöründe çalışıyoruz. Bunun üzerine pandemi eklendi. Bu süreçte sizler yer altındaki cevheri yer üstüne çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşimizin ne kadar zor olduğunu burada hep beraber yaşıyoruz" diye ifade etti.

"Madencileri kapsayacak şekilde aşı için haber bekliyoruz"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da iki yıldır yaşanan pandemi sürecini hatırlatarak, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bunun adı da pandemi. Evimizden başlayıp, kullandığımız arabamız, geldiğimiz işyeri, teneffüs ettiğimiz hava ve tekrar evimize kadar devam eden zincir. Bu zincirin takibi sürecinde bu iş fedakarlıkla yürüyor. Fedakarlıklarınızdan dolayı gerçekten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda sizi de kapsayacak şekilde bir aşı ile bu iş biraz daha sağlıklı ve yönetilir hale gelir. İnşallah bu gün yarın da öyle bir haber de bekliyoruz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu tür travmaların tekrar yaşanmaması dileğiyle şehit madencilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Rabbim burnunuzu bile kanatmasın" diye konuştu.

11 yıl önce patlamanın meydana geldiği ocakta çalışan Recep Aydemir isimli işçi ise "Ölmüş arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizim için büyük bir acı. Böyle bir acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Allah hepimize kolaylık versin" dedi.

Maden işçisi Talip Çakır da "Sadece emekçi iş arkadaşlarımızın bütün şehit arkadaşlarımızın ruhuna Fatiha okuyoruz. Sadece Karadon değil Kozlu, Soma'daki bütün emekçi şehitlerimizin Allah ruhunu şad eylesin. İnşallah bundan sonraki dönemlerde iş kazaları olmaması dileğiyle. Çok üzgünüz her yıl bu anmayı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu tür acılar yaşamayız" şeklinde konuştu.

Karaden Yeni Servis Kuyusu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu. Hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. İkramların ardından tören sona erdi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

Zonguldak, Mevla, Maden, işçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı - Son Dakika


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