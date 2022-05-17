Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı - Son Dakika
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Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

17.05.2022 09:20
Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı Facianın 12 yılında 30 işçi kuyu başında anıldı Zonguldak'ta 12 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Grizu faciasında ölen 30 işçi dualarla anıldı

Facianın 12 yılında 30 işçi kuyu başında anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 12 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, olayın yaşandığı kuyunun başında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 30 madenci hayatını kaybetti. Facianın 12. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği kuyunun başında dualarla anıldı. Gece 00.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri anma törenine katıldı.

Kuyu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu. Hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. İkramların ardından tören sona erdi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "17 Mayıs 2010 Karadon'da -540 kotunda taşeron şirketin çalışan 3 arkadaşımızı kaybettik. Üzerinden tam 12 geçmesine rağmen acılarımız dinmedi. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak biz yıllarca haykırdık. Taşeron şirketlerin kurumda çalışmasının yanlış olduğunu bağıra bağıra her yerde söyledik. Ama ne yazık ki Karadon'da 30, Kozlu'da 8 arkadaşımızı kaybettik. Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası ve işçiler ile beraber biz bu uygulamayı durdurduk. Ama ne yazık ki özel şirketler bu uygulamalar devam etti. Devamın da Soma Ermenek'teki arkadaşlarımızı kaybettik. Uygulamanın yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ben bu vesile ile tüm maden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah tekrar bize böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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