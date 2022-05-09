Groenendijk: "3 puan güzel" - Son Dakika
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Groenendijk: "3 puan güzel"

09.05.2022 23:02

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, ikinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve 3 puan, skor ve taraftarın güzel olduğunu söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, ikinci yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve 3 puan, skor ve taraftarın güzel olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, kendinden önce konuşan meslektaşı Palut'un basın toplantısını uzun tutmasını ve bekletilmelerini eleştirdi. Karşılaşmanın ikinci dakikasında geri düştüklerini hatırlatan Alfons Groenendijk, "Geri geldik, gol yedik, tekrar geri geldik, tüm bunları yaparken takım ruhu, istek, arzu ve takımdaşlıkla bunu başardık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu sahaya yansıtıp üçüncü golü de bulup sahadan 3 puanla ayrıldık. Toplantıyı kısa tutuyorum. 3 puan güzel, oyun güzel, skor güzel taraftarlarımız da müthişti" diye konuştu.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)

Groenendijk: 3 puan güzel
Groenendijk: 3 puan güzel
Groenendijk: 3 puan güzel
Groenendijk: 3 puan güzel

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Beşiktaş'ta hedef 3 puan Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Groenendijk: '3 puan güzel' - Son Dakika


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